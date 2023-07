Urban Party" allo Skate Park di Massa, Urban Dance Academy in scena!"

Un “Urban Party” movimenterà la serata di oggi allo Skate Park del viale Roma. L’hip hop incontra lo skateboarding grazie all’iniziativa della “Urban Dance Concept” di Massimiliano Mosti chiamata a trasformare le rampe del nuovissimo spazio dedicato ai giovani e non solo in un teatro a cielo aperto. L’appuntamento è per oggi alle 21 con la più importante e blasonata compagnia di hip hop cittadina, peraltro fresca di “convocazione” all’internazionalissimo ‘Dap Festival’ di Pietrasanta e reduce dall’ennesimo ottimo risultato in una competizione nazionale, ovvero il secondo posto nella categoria semi-pro al ‘Prime Contest’ di Lucca.

Il palcoscenico per lo show della Urban Dance Academy saranno proprio i “pipe” dello skate park che è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati, di ogni età. Nella scaletta della serata il repertorio della “Noah Dance Academy”, la compagnia della Urban Concept Academy, ma anche freestyle e musica da ballare insieme alla possibilità di vincere una borsa di studio per la prossima stagione. Un evento spot, che promette di portare un pieno di energia, pensato per animare lo skate park ed avvicinare i giovani all’hip hop e alle sue tante espressioni come la breakdance, la housedance, il waacking ed il vogue. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.