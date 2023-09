Uno spazio aperto a tutti: "L’offerta culturale cresce. Alto gradimento e più titoli"

"Proseguiamo su un percorso già tracciato alla luce del successo riscosso dalla scorsa stagione del teatro Guglielmi. Ripartiamo dai grandi numeri registrati sia in inverno che nei mesi estivi, quando nonostante il poco tempo abbiamo offerto alla città oltre 150 eventi". Il sindaco Francesco Persiani ha presentato la prossima stagione del ritrovato scrigno culturale e fatto il punto sulla sua gestione. "Il teatro ha registrato la maggior parte delle volte il sold out, la città si è dimostrata ricettva con le sue strutture, vogliamo aprirci sempre di più – ha aggiunto – Per quanto riguarda la condivisione del teatro, facciamo del nostro meglio per consentirla a tutti (associazioni, teatro dialettale, scuole di danzaper le esibizioni di fine anno) con il minimo impatto. Il teatro è uno spazio di tutti, a disposizione della città e non solo".

"In questa stagione ci saranno 2 titoli in più rispetto allo scorso anno – ha detto l’assessore alla cultura, Monica Bertoneri – Questo in virtù dei grandi numeri dello scorso anno, la scelta è stata accrescere ancora l’offerta culturale. Il cartellone è articolato tra titoli e generi trasversali e diversi, c’è la danza ma anche la prosa. In più ci saranno iniziative che uniranno il teatro con la Biblioteca civica per favorire la lettura e il prestito dei libri, presenti in teatro la sera degli spettacoli con testi a tema. Ci sono novità in arrivo anche per il Teatro dei Servi, con spettacoli per famiglie, rassegne, incontri e poi le visite guidate".

"C’è una grande volontà di investimento da parte dell’amministrazione insieme a Fondazione Toscana Spettacolo – ha detto Patrizia Coletta, direttrice di Fts – L’obiettivo è continuare a riempire di contenuti di alta qualita artistica e culturale il Guglielmi. Questa stagione segue linee di pluralità e qualità che spaziano dal talento di attori e registi all’importanza e l’impegno dei testi che vanno in scena. Nomi della tradizione teatrale e anche contemporanei, legati al grande cinema sia italiano che internazionale. Il teatro Guglielmi riesce a raggiugere tre repliche di uno stesso spettacolo, caratteristica che altri teatri blasonati gli invidiano: un unicum che cristallizza il rapporto di vicinanza con la città". "Una programmazione che sfida quella delle principali città italiane, che ripone grande cura verso ogni tipo di pubblico", ha concluso Cinzia Bertilorenzi.