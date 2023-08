Universo donna Il ’viaggio’ di Achille e Silvana Pardini

Viene inaugurata stasera, alle 21, al Mug 2 di Massa, la mostra ’L’arte di Silvana e Achille Pardini’. Un progetto pittorico, grafico e scultoreo riguardante i due artisti di origine massese che nasce da una scoperta immersiva sul tema delle poliedricità rappresentative che la figura femminile offre nelle sue più intime sfaccettature. Oltre 40 opere in mostra fino al 27 agosto al secondo piano del Palazzo Vescovile. Le litografie e le tele di Silvana Pardini, precocemente scomparsa, così come le sculture di Achille Pardini (nella foto), fratello di Silvana, prendono vita da presupposti e chiavi di interpretazione differenti nei materiali ma condividono il senso proprio di quel rispetto e intima lettura del reale in cui è proprio la figura femminile a guidarne il senso. Le opere di Silvana Pardini– un’artista che si è dedicata fin da giovane all’insegnamento – sono comunicazione pura di quella sensibilità attenta e puntuale in cui al ‘surrealismo onirico’, a quella magia capace di cogliere il senso delle età nelle sue sfumature, viene accompagnato il rigoroso e consapevole appunto cromatico e il dettaglio che rende all’opera la sua specifica caratura preservandone il concepimento e la combinazione sempre di un’originalità accorta. Le opere di Achille Pardini, che emergono da una materia a lungo plasmata, ci parlano silenziosamente di un femminile mai piegato agli eventi. Oltre a rappresentare un tributo doveroso all’opera artistica e umana di Silvana, ritraggono donne che conoscono sincera speranza e sanno come utilizzare la loro forza morale, modellate nella creazione e a loro volta creatrici di una realtà consapevole. Achille Pardini, artista prolifico, ha già all’attivo numerose esposizioni. La mostra è aperta dal venerdì alla domenica, dalle 21 alle 23.