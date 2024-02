Unione Popolare di Massa denuncia repressione violenta contro studenti medi a Pisa

L’Unione popolare di Massa prende posizione aggressione subita dagli studenti medi a Pisa. "Un corteo pacifico che ha sfilato per le strade senza alcun tipo di incidente, un corteo che chiedeva il cessate il fuoco in Palestina tutta, un corteo di ragazze e ragazzi che con le mani alzate volevano esprimere il loro pensiero – commenta –. Il governo, come è accaduto anche qualche anno fa con i ragazzi di friday for future, non dialoga e preferisce le maniere forti, le manganellate e le persecuzioni giudiziarie, per mettere a tacere le voci contri, soprattutto quelle dei giovani. Come UP denunciamo tutto questo e chiediamo che le forze di opposizione in parlamento chiedano al ministro degli interni di riferire in parlamento. Temiamo che le prove di stato autoritario sono partite e stiano seguendo la strada della repressione violenta di ogni dissenso".