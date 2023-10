Un’influencer per il sito di Moneta. L’impegno di Giulia per il castello

Una petizione popolare per recuperare il castello di Moneta. È la proposta di Giulia Buselli, 24 anni in politica dall’età di 14 che in questi giorni è entrata a far parte di Azione. Giulia frequenta Scienze politiche all’università Guglielmo Marconi di Roma ed un’esperta in comunicazione turistica. "Ho deciso di intraprendere un nuovo percorso politico su Carrara perché è un territorio che ha una grande potenzialità da un punto di vista culturale e turistico – spiega Giulia Biselli –, oltre al fatto che mi ha sempre dato tanta gioia. Fin dal primo giorno in cui ho deciso di raccontare i suoi territori, musei e luoghi, tramite i miei canali social, ho sempre ricevuto tanto affetto e apprezzamento dai carrarini. Questo mi ha spinto a voler ricambiare questo affetto ricevuto, impegnandomi nel cercare di salvaguardare quei luoghi che tanto mi hanno fatto innamorare. Come primo tema voglio portare all’attenzione di Carrara il recupero del castello di Moneta. Per questo ho pensato a una raccolta firme su Change.org insieme alla giovanile del partito di Azione, di cui faccio parte, le associazioni culturali, i gruppi a sostegno del castello e la Consulta giovanile, per salvare questo luogo e spingere il Comune a prendersene cura prima che sia troppo tardi".

"Sono molto soddisfatto di poter accogliere in Azione Giulia – dice il coordinatore comunale Luca Ricci – perché sono certo che insieme potremo portare all’attenzione dei carraresi e dell’amministrazione importanti temi sul territorio. Anche se molto giovane Giulia ha alle spalle già una notevole esperienza sui temi del turismo e della promozione del territorio".