Unesco Il fumetto delle città creative

Un fumetto per raccontare le città creative Unesco. Questo il progetto avviato in occasione del festival ‘Fabriano Carta è cultura 2024’, il forum delle Città creative Unesco che si è svolto nei giorni scorsi. Come progettualità in corso d’opera Carrara ha lanciato ufficialmente Fucc, la prima fanzine (rivista) delle Città Creative Unesco nata durante C Art a cura della Teke Gallery e dell’Aps Oltre, che a Fabriano hanno diretto una sezione di cinque illustratori creativi intenti a realizzare cinque nuove tavole su carta Fabriano sul tema della città creativa ospitante.

Al festival ha partecipato anche una delegazione di Carrara formata dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi, dalla focal point Unesco Maura Crudeli, dal project manager della Teke Gallery, Juan Carlos Allende, e dall’illustratore Marco Boleto, in arte Pescepiromane.

Per l’occasione Marco Boleto ha dialogato con quattro illustratori di Fabriano e uno di Angouleme: Paola Ballanti, Hamet Benoît, Samantha Carradori, Consuleo Carradori e Renato Ciavola. "Durante il forum abbiamo parlato della centralità delle politiche culturali di Carrara anche alla luce delle direttive del Manifesto di Braga sottoscritto all’Annual Conference 2024– spiega Gea Dazzi –. Come buona pratica di cooperazione e scambio intercluster tra le città creative, Carrara ha portato l’esempio della prima edizione del festival della creatività C Art e che ha visto la partecipazione di più di 70 creativi".

"Il progetto Fucc mira a stimolare il dialogo e lo scambio tra i diversi artisti delle Città Creative Unesco di tutto il mondo – aggiunge Maura Crudeli –, attraverso la realizzazione di una raccolta di tavole illustrate da parte degli artisti ospiti durante i giorni del festival. Queste tavole saranno utilizzate per mostre itineranti e per la pubblicazione di un libro stampato. Ogni città che parteciperà al progetto stamperà una tiratura del fumetto, consegnando quattro copie ai singoli artisti partecipanti e utilizzandolo come materiale di divulgazione. L’idea di realizzare una fanzine nasce proprio dalla necessità di mettere in dialogo giovani creativi illustratori del circuito Unesco attraverso un linguaggio informale, diretto, personale e sperimentale. La città di Angouleme ha aderito al progetto Fucc proponendo anche di ospitare tutte le tavole realizzate durante i forum delle città creative che aderiranno alla fanzine, all’interno del Museo della Carta in occasione del prestigioso e storico festival del fumetto di Angouleme nel 2026".