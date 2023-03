Una vita da... burattini Le marionette di Serena raccontano le favole e gli esseri umani

di Natalino Benacci Sotto sotto c’è l’allegria. Basta guardare quei burattini esposti su un tavolo alla sede del Centro ricreativo comunale dove l’artista del teatro di figura Serena Cercignano ha raccontato la sua formazione davanti ad un parterre di anziani, ansiosi di tuffarsi nel magico amarcord. In bella mostra sono raggruppati un Lupetto, la Nonna, Cappuccetto rosso e la Morte. Poi le maschere Pulcinella, Teresina, Cesarina, Marisa, Rosalia e Anna. Infine poco distante capitan Battaglia. La compagnia di stoffa, legno e cartapesta è al completo. La burattinaia deve tenere testa alle sue creature, a volte ribelli, in attesa di farle diventare protagoniste di favole e paradossi immaginifici sul palco. I burattini sono infatti dei pupazzi animati direttamente dalla mano della creatrice che dà loro voce nascosta dietro il palco. Ma il genio della burattinaia è sempre in agguato e suggerisce anche un cambio del copione in corso d’opera, ribaltando i ruoli dei personaggi. La gioia di osservare le avventure dei burattini è il sentimento che pervade la filosofia del “Teatrino di Puck“, creato nel 2017 da Serena Cercignano, attrice, cantante- rumorista, polistrumentista e artista di strada. Anche presentando spettacoli che affrontano temi complessi come la libertà, l’uguaglianza, i diritti...