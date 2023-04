Una stazione unica tra due città "Sarà un riferimento per i treni, ridurrà lo smog e il traffico"

"Una stazione unica fra Massa e Carrara nell’area della fermata di Massa Scalo, che possa diventare punto di riferimento per le principali tratte di Trenitalia e che diventerà lo strumento principale per ridurre traffico e inquinamento su via Carducci". E’ la proposta del candidato a sindaco, l’ambasciatore Cesare Ragaglini, che individua in questa una delle grandi opere da realizzare nei prossimi 5 anni. "Abbiamo assistito a sterili battibecchi fra Massa e Carrara che si contendevano la fermata di un Intercity prima e di una Freccia poi senza riuscire a dare risposte – prosegue – Si devono sfruttare quegli spazi che esistono nella vecchia fermata di Massa Scalo e qui realizzare una stazione unica. Un progetto che dovrà vedere la collaborazione fra le due amministrazioni di Massa e Carrara per trattare con Ferrovie dello Stato che a sua volta potrà avere importanti vantaggi gestionali dalla stazione unica". Questo non vuol dire rinunciare alle due stazioni del tutto: "Dovremo individuare nuove funzioni e una rinnovata organizzazione degli edifici presenti, su Massa anche tramite la revisione del Piano integrato della stazione. Inoltre, il progetto deve inserirsi in un’ottica di metropolitana di superficie grazie alla quale possiamo elaborare con Ferrovie linee di collegamento rapide e di breve tratta, con alta frequenza di passaggio verso le realtà più vicine". Per l’ambasciatore è una soluzione che si rende necessaria a causa dell’aumento di traffico e inquinamento che porteranno Casa e Ospedale di Comunità nell’area ex scalo merci di Massa: "Purtroppo la commissaria prefettizia sta portando avanti il progetto del centrodestra. Valuteremo ogni possibilità di fermarlo, se sarà possibile senza arrecare danni. La stazione unica servirà a decongestionare via Carducci, già satura".