Una serata tutta da ridere e da... applausi

Platea esaurita per lo spettacolo teatrale “Mettiamoci d’accordo e ci picchiamo” portato in scena in Piazza della Repubblica a Pontremoli dalla Compagnia teatrale Pullecenella & C. associazione di promozione sociale, attiva nella provincia della Spezia con esperienza ultra ventennale dei fondatori Ernesta Manselli e Luigi Aversa. La Compagnia ha calcato palcoscenici in Liguria, Toscana e Campania ottenendo nel 2022 a Sanremo tre premi: miglior attor giovane, migliore attrice, maggior gradimento del pubblico, nella Rassegna del teatro dialettale Ninì Sappia. L’esilarante commedia di Gaetano Di Maio è incentrata sui continui litigi di due coniugi molto particolari, che decidendo di divorziare, innescano una serie di situazioni molto divertenti, che coinvolgono tutti gli altri abitanti della casa. A rendere più intricata la vicenda, ci si metteranno anche gli avvocati dei coniugi, una donna di facili costumi, nonché una parrucchiera impicciona che, poi in effetti, scioglierà l’intricata matassa. In questo lavoro la Compagnia ha curato che le espressioni, caratterizzate da parole proprie della lingua napoletana, venissero italianizzate con una traduzione, arricchendone il testo senza stravolgerlo, per renderlo fruibile ad un vasto pubblico. Applausi a scena aperta per gli attori Ernesta Manselli Aniello Cioffi, Luigi Aversa, Antonio Della Valle, Marinella Petrone, Moira Laudato, Matteo Aversa, Giovanni Gallo, Carolina Cardetti, Steven Sotera, Diana D’Orsi, Rudy Morettini, Sabrina Menini, Mirco Fornari, Simona Musella, per la regia di Luigi Aversa.