Una sede per la Croce Oro. A Fossone ’riapre’ la scuola

Una vecchia scuola che dopo sette anni di chiusura torna a nuova vita grazie alle associazioni. A Fossone le ex elementari di via Monteverde diventano la base della Croce Oro, l’organizzazione di volontariato che si occupa del soccorso e del recupero degli animali e che ieri ha inaugurato la struttura e due nuovi mezzi. "Siamo – ha detto il presidente Claudio Simonini – sul territorio con una sezione che affiancherà quelle di Marina di Massa e di Marina di Pietrasanta. In questo modo potremo aumentare le aree per i recuperi e accorciare i tempi degli interventi. Lo potremo fare grazie ad una struttura che dopo anni torna a nuova vita e che potrà essere al servizio della comunità". Le vecchie aule sono diventate gli uffici in cui arriveranno segnalazioni e il cortile la base di partenza dei mezzi di soccorso: un’ambulanza veterinaria omologata (la Croce Oro dispone di questo genere di mezzo già dal 2012), un fuoristrada e un pulmino, intitolato a Riccardo Serra, giovane volontario scomparso due anni fa. La prima arriverà dalla sezione di Marina di Massa e affiancherà gli altri due mezzi per i quali c’è stato il taglio del nastro assieme alla vicesindaca, Roberta Crudeli: "Sono due mezzi importanti – ha detto Crudeli –, che servono ai volontari per portare avanti il proprio lavoro. Come amministrazione abbiamo deciso di riaprire questo posto per ridare alla comunità una struttura in buono stato, in modo da tenerla attiva e da offrire alla zona un presidio di controllo e sicurezza. Abbiamo cercato di farlo in tutte le scuole dismesse del territorio, affidandole ad associazioni e pro loco".

La struttura di via Monteverde sarà usata anche dall’Associazione Ricreativa Culturale Fossonese e dal Comitato di Solidarierà Apuano. Associazioni che, come la stessa Croce Oro, hanno costante bisogno di volontari. Per questo Claudio Simonini ha voluto lanciare un appello a tutti i cittadini: "Entrate a far parte di un’associazione, veterinaria o meno, per un’ora o per tante ore – ha detto –. Quando si muovono mezzi di protezione civile significa che c’è qualcuno che ne ha bisogno. Ma la protezione civile non è una singola organizzazione o un insieme di associazioni, ma volontari, persone comuni che si danno da fare e non restano a casa, perché sanno che fuori c’è sempre qualcuno a cui serve il nostro aiuto".