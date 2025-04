Una rosa bianca nel dolore. Il cordoglio per Mariottoni: "Tragedia sconvolgente"

Le bandiere listate dal nero del lutto; il silenzio che, per un minuto, ha unito due comunità; e una rosa bianca, posata ai piedi del cantiere edile di fronte al quale l’ingegner Paolo Mariottoni, lunedì, ha perso la vita. Travolto da una lastra di vetro, materiale in cui si era specializzato con la sua impresa, precipitata durante il sollevamento verso l’ultimo piano dell’ex hotel Principe sul viale Colombo. Così, con un abbraccio simbolico, le comunità di Camaiore e di Massa, dove Mariottoni riesideva, ieri si sono strette al dolore della famiglia, ai colleghi, agli amici dell’imprenditore; e si sono fermate per un momento di riflessione a seguito dell’ennesima morte sul lavoro. La sesta, dall’inizio di quest’anno, in Toscana.

Era previsto da tempo a Marina di Carrara il seminario territoriale delle rete degli Rls dell’Asl, ma nell’incontro che si è svolto martedì all’Autorità di sistema portuale - all’indomani della tragedia avvenuta a Lido di Camaiore, con l’imprenditore Paolo Mariottoni - il pensiero di tutti i presenti era rivolto proprio a questa morte sul lavoro, che la direttrice del dipartimento della Prevenzione dell’Asl Roberta Consigli ha definito, nel suo intervento, "sconvolgente e inspiegabile".

Consigli ha così messo in evidenza "il problema rilevante di percezione del rischio" che è presente oggi nei vari territori e in troppi ambienti di lavoro.

L’incontro di Marina, moderato da Angela Papa, è stato aperto dal saluto della coordinatrice del Gruppo regionale Rete Rls Stella Lanzilotta (direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione). Poi hanno parlato gli operatori Asl, medici competenti e Rls: Andrea Cini, sul tema della valutazione dei rischi, Luigi Pietro Bellucci, sul ruolo del medico competente, Stefano Bonni, sul ruolo degli Rls. Come è stato ribadito, le norme vigenti sanciscono che le tutele di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono correlate inscindibilmente a una reale ed efficace valutazione di tutti i rischi aziendali da cui derivano prevenzione e protezioni collettive e individuali, la sorveglianza sanitaria e l’informazione e la formazione dei lavoratori. Per questa valutazione è prevista la partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione, dal datore di lavoro al Rspp, dal Rls o Rlst, fino al medico competente.