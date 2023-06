"Una passerella per la sinistra"

"Il Pd e la sinistra di nuovo in passerella allo scalo di Marina". Questo il parere del commissario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, a poche ore dallo sbarco della Life Support di Emergency, previsto per domani mattina al porto. "Il 19 aprile scorso sbarcarono 55 clandestini – commenta Pieruccini - e vennero individuati e arrestati due scafisti. Questa eccezionale operazione delle forze dell’ordine non è stata presa in considerazione dalla politica locale, nessun post di congratulazioni dalla sindaca. Tante le lacrime e i fiumi di parole di sostegno ai clandestini, soprattutto donne e minori, tutto ciò senza pensare al loro futuro, perché quello che preme a questi soggetti è solo apparire per fare bella figura". Pieruccini ricorda poi come in quella circostanza il Pubblico Ministero di Siracusa avesse chiesto l’incidente probatorio per parlare con i testimoni che avevano riconosciuto i due presunti scafisti arrivati al porto di Marina ad aprile a bordo della Life Support di Emergency.

"L’incidente probatorio è saltato – spiega Pieruccini - e anche le ipotesi di reato, perché i testimoni naufraghi da ospitare in strutture di accoglienza in Toscana sono spariti. Il ministero del Lavoro nel 2022 ha censito 5mila minori sbarcati in Italia come irreperibili, e la percentuale di maggiorenni è più alta. Allo sbarco avevano partecipato la sindaca Arrighi e le assessore regionali Serena Spinelli e Monia Monni contestando il Governo Meloni per aver cancellato la protezione speciale. La Lega vuol ricordare che tra le forme di accoglienza previste dalla legge 47 vi è l’affido familiare per i minori non accompagnati, misura ancora poco utilizzata".