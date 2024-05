Una passeggiata per ricordare. Gianni Marchini

Si è svolto a Codena il primo memorial ‘In cammino con Gianni’, la passeggiata organizzata dalla Pro loco Codena e dai paesani per ricordare Gianni Marchini (nella foto), il compaesano scomparso lo scorso anno per un malore mentre passeggiava con l’inseparabile amico a quattro zampe. Alla camminata ha partecipato anche il suo cane Thiago. "Tutto è partito da una semplice idea, un pensiero verso una famiglia meravigliosa che esattamente un anno fa è stata colpita da una tragedia – scrive la Pro loco –. Una famiglia di tre grandi donne che hanno perso il loro uomo, un padre e un marito esemplare. La cosa che ci è sembrata più adeguata è stata una camminata visto che lui più volte al giorno era solito percorrere le strade del nostro paese insieme al suo grande amico peloso Thiago. Quei giorni sono stati tremendi per la famiglia che stava vivendo insieme a lui una delle gioie più grandi: da poco più di un mese era diventato nonno della piccola Maria Vittoria". Oltre cento i codenesi che hanno partecipato alla passeggiata in memoria di Gianni, e ognuno di loro ha deposto un fiore in paese in sua memoria. Al rientro è stato offerto a tutti un piccolo rinfresco offerto dalla Ercolini escavazione marmi, Venati marmi e da Angela Bernacca di Ab Marmi, che hanno donato anche tutte le maglie per i partecipanti. La famiglia di Marchini e Umberto Moisè della Pro loco Bedizzano hanno partecipato alla riuscita della manifestazione, il cui intero ricavato sarà devoluto a diverse associazioni tra cui Opa e Meyer.