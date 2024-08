Il vescovo in visita all’Evam: "Tanti progetti per gli altri"

Il vescovo diocesano Mario Vaccari ha visitato lo stabilimento Evam di Prati della Ciocca a Canevara per un tour nell’azienda di imbottigliamento apuana, memore di una promessa fatta un paio di anni fa, al tempo del suo insediamento. Accolto dal presidente Massimo Gelati, dal direttore dello stabilimento Pietro Pennacchi e dal membro del cda Paolo Agostini, ha salutato il personale e chiesto di visitare gli impianti perché curioso di scoprire i vari passaggi di produzione. Durante il giro nello stabilimento - coadiuvato da Pennacchi, memoria storica e “veterano” di Evam - ha mostrato interesse fermandosi a lungo a osservare in azione le linee vetro e Pet e intrattenendosi a dialogare col personale presente.

"Il rapporto di collaborazione fra Evam e curia vescovile è sempre stato molto stretto - ha detto il presidente Gelati durante un breve di scorso introduttivo - perché, come azienda locale che segue un preciso codice etico, oltre alla stabilità economica vogliamo privilegiare anche una positiva ricaduta degli utili sul territorio, soprattutto in favore dei più bisognosi. Con entusiasmo abbiamo infatti aderito a iniziative di solidarietà come il “Tavolo solidale”, pensato dal Comune di Massa assieme alle principali associazioni locali (Caritas, Misericordia, Croce Rossa Italiana, ANT e Cooperativa L’Abbraccio) e non abbiamo mai fatto mancare un aiuto concreto verso i bisognosi e gli “ultimi”, come ai migranti sbarcati al porto di Marina di Carrara".

"Sono molto felice di far visita a Evam, azienda fra le più importanti del territorio e molto attenta al sociale e alla solidarietà - ha detto Monsignor Vaccari - anche perché ricordo ancora con piacere, al tempo del mio insediamento nel maggio del 2022, che mi venne dedicata da Fonteviva addirittura un’etichetta celebrativa, gesto che ho molto apprezzato e mi ha subito resa simpatica questa acqua che tra l’altro è molto buona". In rappresentanza del Comune di Massa erano presenti anche l’assessore alle politiche sociali Francesco Mangiaracina, uno dei fautori del “Tavolo solidale“, e l’assessore al bilancio, partecipazioni e tributi Marco Mercanti, che hanno portato i saluti del sindaco Francesco Persiani.