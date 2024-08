La digos allo stadio. Allenamenti blindati per la Carrarese : "Vogliamo tornare a casa"

Intanto la Carrarese anche ieri mattina ha continuato gli allenamenti a porte chiuse negli spazi del campo del Ricortola. E’ della presentazione della squadra avvenuta mercoledì sera a Carrarafiere, in occasione della Festa della birra, la contestazione dei tifosi che, appena la sindaca ha preso il microfono, hanno intonato cori da stadio per ricordare la delicata questione dello stadio. "Vogliamo tornare a casa nostra" è stato il refrain a cui Serena Arrighi, interrotta più volte, ha replicato ricordando che i lavori sono in corso.

In questo perido gli allenamenti sono avvenuti in territorio massese, dove la società azzurra ha siglato un accordo con il Ricortola, con l’assistenza della digos che, vista l’accoglienza degli ultras di olrefoce, ha predisposto un servizio di ordine per garantire la sicurezza ai giocatori e alenamenti tranquilli. Ieri allo stadio del Ricortola sono arrivati anche anche i carabinieri per i rilievi del caso e e il fabbro che ha tolto i sigilli e consentito alla squadra di entrare e seguire gli allenamenti con mister Calabro.

Al momento la società del Ricortola non ha esposto alcuna denuncia formale e si è limitata a un severo documento di condanna nei confronti degli ultras e dei tifosi che pubblichiamo nella pagina a lato. Nello stadio di Carrara continuano gli interventi di adeguamento dell’impianto alla serie cadetta che prevedono nuovi tornalli per un adeguato controllo degli accessi, la demolizione delle biglietterie, l’allargamento dei varchi, uscite diemergenza, un nuovo campo sintetico, la sala da destinare alla Var, e una sala stampa adeguata alle riprese televisive destinate alla serie B, nuovi servizi igienici relativi alle normative.