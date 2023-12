Una magia... meccanica. Percorso artistico a tappe fino al presepe di Pallerone

La magia del presepe..in sette minuti. Venerdì riaprirà, dopo la lunga pausa stagionale, in concomitanza con le festività natalizie, il presepe artistico meccanico di Pallerone, nel Comune di Aulla. Si tratta di uno dei più antichi presepi meccanici della provincia di Massa Carrara, inaugurato nel lontano 1935, rinnovato nel 1968 e attivo, nell’attuale versione, dal 1995.

Il visitatore, entrando nella suggestiva grotta di tufo, si trova di fronte il grande ‘boccascena’ della Natività, immersa in un contesto in cui i tanti personaggi animati meccanicamente svolgono le normali attività artigianali, di tutti i giorni, di quei tempi lontani e in un tipico paesaggio dell’antica Palestina. La rappresentazione dura circa sette minuti in cui, dalla giornata piena si passa lentamente al tramonto a cui fa seguito una stupenda notte stellata con centinaia di stelle sulla volta celeste, accompagnata dal levarsi e al tramontare della luna. Infine, dopo l’arrivo degli angeli che annunciano la Natività, arriva l’alba del nuovo giorno. Il presepe è attualmente curato e manutenuto da un comitato di volontari che intende così conservare, anche per il futuro, una importante realizzazione che ha reso famoso il paese di Pallerone ben oltre i confini della nostra provincia. Quest’anno, rispetto le precedenti edizioni, sono previste alcune importanti novità, nel centro storico di Pallerone, soprattutto nelle immediate adiacenze del presepe meccanico, saranno allestiti dagli abitanti del borgo e negli angoli più significativi, altri piccoli presepi natalizi, visitabili attraverso un percorso che sarà opportunamente indicato. Nella sala d’attesa del presepe sarà a disposizione degli ospiti una piccola novità che sicuramente sarà gradita ai grandi e ai più giovani. Per finire a tutti i visitatori, nella giornata di apertura di venerdì, verrà offerto un piccolo e goloso omaggio dolciario della tradizione natalizia. Ricordiamo che la visita al presepe è gratuita. L’orario di apertura, durante le feste natalizie (8 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024) si articolerà in maniera diversa, nei giorni feriali al mattino su appuntamento fino alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 19; nei giorni festivi al mattino dalle 9 alle 11 e nel pomeriggio dalle 14 alle 19.30. Per concordare appuntamenti e visite guidate contattare i seguenti recapiti telefonici: 347 2341542 o 339 7539249.

Monica Leoncini