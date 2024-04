Una gara per gestire il bocciodromo e per le attività del turismo

Il Comune ha avviato una gara per enti del terzo settore interessati alla gestione del Bocciodromo, in via Maestri del Marmo a Marina. La procedura è finalizzata al coinvolgimento di una o più organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Il Comune intende concedere in comodato d’uso gratuito i locali per finalità a valenza sociale, rivolte a tutti i cittadini e in particolare agli anziani. Le domande andranno indirizzate al Comune entro le 12.30 del 14 maggio. Pubblicato inoltre il bando per la concessione di contributi economici ordinari per progetti culturali e di promozione turistica. Entro il 13 maggio è possibile presentare le domande di partecipazione e riguarda attività culturali, spettacolo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, eventi e attività di promozione e sostegno del turismo, da svolgersi entro il 31 dicembre. Il bando è per soggetti pubblici o privati senza scopi di lucro, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali. La domanda deve essere indirizzata al settore Cultura e Turismo del Comune.