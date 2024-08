Una falsa partenza ed è sconfitta. Partita in salita per gli azzurri. Il Cesena si prende i tre punti

CESENA

2

CARRARESE

1

CESENA (3-4-2-1): 1 Pisseri; 3 Curto (46’ 15 Ciofi), 19 Prestia, 24 Mangraviti 11 Ceesay (69’ 17 Adamo), 35 Calò, 30 Bastoni (69’ 70 Francesconi), 7 Donnarumma; 14 Berti, 10 Kargbo (78’ 18 Van Hooijdonk); 9 Shpendi (91’ 73 Pieraccini). A disp.: 33 Klinsmann, 22 Veliaj, 71 Manetti, 13 Celia, 26 Piacentini, 4 Chiarello, 23 Antonucci, 11 Ogunseye. All. Mignani.

CARRARESE(3-4-2-1): 1 Bleve; 21 Coppolaro, 6 Oliana, 3 Imperiale; 72 Zanon, 82 Capezzi (78’ 17 Zuelli), 18 Schiavi (90’ 5 Della Latta), 77 Belloni (78’ 9 Cherubini); 8 Palmieri (46’ 32 Finotto), 10 Panico; 90 Cerri (46’ 28 Capello). A disp. 22 Mazzini, 39 Motolese, 26 Cartano, 20 Giovane, 23, Scheffer, 2 Raimo, 99 Palermo. All. Calabro.

Arbitro: Prontera Di Bologna; assistenti D’Ascanio – Emmanuelle; quarto ufficiale Ursini; Var Pezzuto; Avar Pagnotta.

Reti: 8’ e 24’ Shpendi (CE), 55’ Schiavi (CA).

Note: spettatori 11.382 per un incasso di 119.339 euro; angoli 1-2; ammoniti Palmieri, Curto, Pisseri, Calò; recupero 2’ e 4’.

CESENA – Una falsa partenza costa cara alla Carrarese che esce battuta ma a testa alta nel ritorno in serie B atteso 76 anni. Avvio choc degli azzurri che al 7’, sul primo tiro del Cesena, sono già sotto: Berti sfugge a Capezzi e imbuca per Shpendi che viene perso da Coppolaro con l’albanese freddo davanti a Bleve. Il gol preso provoca la reazione immediata dei marmiferi che vanno subito vicini al pari al 9’ con un gran sinistro dalla distanza di Palmieri, respinto a fatica coi pugni da Pisseri. In rapida successione ci provano anche Panico, che gira male in area un cross di Coppolaro, e Schiavi, il cui tiro su assistenza di Belloni non è all’altezza. E’ molto più pericoloso il Cesena quando attacca. Al 15’ Shpendi in area stoppa di sinistro e colpisce il palo col destro; sul prosieguo dell’azione Ceesay stacca di testa ma indirizza tra le braccia di Bleve. Al 20’ il match ha una nuova svolta. Belloni interviene in ritardo in area su Curto e procura un calcio di rigore. Shpendi dal dischetto è implacabile malgrado Bleve intuisca l’angolo giusto. Sul 2-0 la Carrarese non si arrende. Panico ha la palla per rimettere il risultato in discussione ma la sua bomba su sponda di Cerri si stampa sulla traversa. Al 34’ Bleve in uscita bassa su tiro cross di Bastoni nega tripletta a Shpendi, sempre in agguato. L’ultimo brivido del tempo lo al 38’ è un colpo di testa fuori misura di Palmieri su cross di Zanon.

Nella ripresa Calabro mette subito forze fresche in avanti con gli inserimenti di Finotto e Capello mentre Mignani lascia negli spogliatoi l’ammonito Curto preferendogli Ciofi. Al 55’ Finotto da subito un saggio delle sue doti: si gira in un fazzoletto e da fuori col destro colpisce il palo. Sulla respinta Schiavi è il più lesto di tutti a ribadire in rete di piattone. Sono gli azzurri a fare la partita con Capello che al 57’ smarca Finotto che, però, spara centralmente su Pisseri. La spinta degli apuani pian piano si spegne e neanche gli altri cambi riescono a riaccenderla. E’ anzi il Cesena in contropiede a sfiorare in un paio di occasioni il terzo gol con un rasoterra di Kargbo che lambisce il palo e un diagonale di Adamo ben rintuzzato da Bleve.

Gianluca Bondielli