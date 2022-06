Una donna lancia oggetti dal balcone e scivola giù

Carrara 5 giugno 2022. Paura in piazzetta delle Erbe questa domenica mattina. Erano all’incirca le 9,30 del mattino quando una donna dopo aver lanciato oggetti dal balcone al secondo piano della sua abitazione, tra cui numerose bambole, è scivolata a terra. I passanti e i residenti raccontano di averla vista mentre urlava dal balcone e lanciava a terra oggetti, tra cui numerose bambole di tutti i tipi, e che ad un certo punto è volata dal balcone rimanendo impigliata a dei fili sospesi. Per fortuna il tempestivo arrivo dei soccorritori ha evitato il peggio. La centrale operativa del 118 è stata allertata alle 9,23 dalla polizia (che era già sul posto). Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna, in forte stato di agitazione, sia effettivamente caduta dal balcone riuscendo fortunatamente ad aggrapparsi (o impigliarsi) a dei fili. Circostanza che ha permesso ai soccorritori e agli agenti di polizia di riportarla a terra evitando l’impatto. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma visto che la donna non ha riportato traumi i sanitari hanno deciso di portarla in ambulanza (in codice rosso) all'ospedale Apuane. Sul posto sono arrivati anche un’automedica del Pet di Carrara, un’ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Una scena che ha catalizzato l’attenzione dei presenti, che hanno vissuto con paura tutta la scena, fino al sospiro di sollievo quando la ragazza è stata messa in sicurezza e ricoverata al Noa per gli accertamenti del caso. Nessun ferito, solo una macchina danneggiata.