Una domenica in centro con la festa della castagna . Animazione e prodotti tipici

Domenica in centro città torna la ‘Festa della castagna’ della Pro loco Carrara, giunta alla sua trentesima edizione. La Festa della Castagna è organizzata dalla Pro loco di Carrara e si svolgerà dalle 10 alle 20 in via Roma, piazza Accademia, via 7 Luglio e piazza Gramsci. Grande protagonista il frutto di stagione, che per l’occasione sarà trasformato in cibo dalle Pro loco di Carrara e da quelle di quasi tutti i paesi a monte. Una festa che come sempre riesce a chiamare in città centinaia di visitatori, tutti presenti per assaggiare le numerose specialità a base di farina di castagne. Parliamo di prodotti come i castagnacci, le caldarroste cotte sul momento, i cian, la torta di castagne servita con la ricotta, giusto per fare qualche esempio.

Come detto la grande novità di questa edizione è che saranno presenti con le loro cucine tutte le Pro loco dei paesi a monte che ognuna avrà una collocazione in una parte del centro storico: Bergiola e Codena saranno in via Roma, Bedizzano in piazza Duomo, Gragnana in piazza delle Erbe, Castelpoggio all’inizio di via Loris Giorgi, mentre in piazza Accademia ci saranno le Pro loco di Fossola, Moneta e Fontia, anche loro con prodotti tipici a base di farina di castagne. Ognuna parteciperà con i prodotti tipici dela nostra terra e della nostra gastronomia.

In via 7 luglio è prevista la presenza delle vespe del club ‘Antonino’ per un tocco di colore e per mostrare come si esegue una gara di corsa lenta. I vespisti saranno presenti per tutta la giornata, a cominciare dalle 10 del mattino conle moto di una volta.

E per i più piccoli in piazza Gramsci, l’organizzatore Marco Martini ha previsto l’allestimento di un piccolo luna park con cinque giostre. Presente anche un mercatino dell’ingegno e dell’artigianato con prodotti fatti a mano. Inoltre si prevede, come di consueto nelle feste in città, l’apertura di tutti i locali che contribuirano e rendere vivo e animato il centro storico che con la manifestazione si prepara alle feste del Natale. Al fine di garantire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione, le strade e le piazze interessate dalla ‘Festa della castagna’ sono state interdette dal comando di polizia municipale al traffico veicolare, e saranno segnalate con apposita cartellonistica.

A.P