Una biblioteca da sfogliare. Al via la rassegna d’autunno

L’abbraccio degli esercenti in centro storico alla città di Massa è lungo dieci anni. E per festeggiare questo traguardo il Ccn Massa da vivere ha in serbo un’iniziativa speciale, che andrà in scena domani pomeriggio dalle 15.30.

Quello del centro commerciale naturale, avviato nel ’lontano’ 2013, è un progetto di città che porta avanti tradizione, innovazione e rapporti umani declinati secondo il momento storico e le contingenze. Domani, in occasione del decennale dall’inizio di tale progetto, sarà organizzato un compleanno molto speciale nelle piazze e nei locali. Ci saranno inoltre promozioni e sconti all’interno delle attività che avranno esposto bandierine realizzate artigianalmente su impulso del Ccn, con il logo Massa da vivere. Si inizia alle 15.30 in piazza Aranci, dove si svolgerà un momento di incontro con i cittadini e le istituzioni. Poi si continuerà la festa ballando seguendo il ritmo afro - brasiliano dei Petrasamba per le strade e piazze del centro.

"Sono felice di fare parte di questa squadra volontari – spiega la presidente del Ccn, Elisabetta Zanetti – e colgo l’occasione per ringraziare i miei predecessori e tutte le persone che negli anni hanno creduto fortemente nell’idea che soltanto uniti possiamo costruire e creare qualcosa di concreto per la città. Una Massa... da vivere, sia di nome che di fatto". Dieci anni fa nasceva, dunque, il Centro commerciale naturale Massa da Vivere, associazione dei commercianti ubicati del centro storico. Dieci anni costellati di progetti, eventi stagionali e a tema, che si sono sempre alternati e saputi rinnovare. "Il tempo e la fatica spesa sono sempre stati ripagati dal successo delle iniziative – prosegue la Zanetti – Create, curate con passione con l’obiettivo di portare a fare conoscere ed apprezzare il nostro meraviglioso centro storico".

Massa da vivere è un’associazione di commercianti solida che ha saputo sempre rinnovarsi, interpretando gli umori del centro. Per tutto il mese di ottobre, in occasione della ricorrenza, sui social gli esercenti presenteranno i circa 70 soci aderenti con la campagna “10 anni insieme” e alcuni dei momenti significativi della loro storia che verranno esposti in piazza Aranci. "Il primo evento organizzato dal Ccn era stato “Massa in forma”, format che era stato collaudato già l’anno precedente ma dai commercianti e adottato poi da Massa da Vivere – spiega Patrizia Fazzi, storica fondatrice – Poi una collaborazione con la Lilt per il mese del Nastro Rosa con le borse giganti e la raccolta fondi e il Natale, sempre più ricco e bello con lo scorrere degli anni". Tra le iniziative più apprezzate, gli eventi del periodo natalizio: la casa di Babbo Natale, il Mercatino di Natale, le proiezioni luminose, la filodiffusione, il Bosco dei folletti, la Fabbrica dei giocattoli, Mamma Natale, la cucina della Befana, i laboratori, raccontastorie, il tutto condiviso da band musicali, maghi, trampolieri, gospel e molto altro. Senza dimenticare il progetto del trekking urbano gratuiti, coordinato e realizzato da Aurora Manfredi di Controvento - trekking e storia. E per i turisti, oltre che per i cittadini, vanno ricordate iniziative come “Lo sbarazzo” a febbraio e agosto, “Come una volta”, “Massa in fiore” e le rassegne “Un’estate da vivere” con il cinema all’aperto in piazza Berlinguer ma non solo.

