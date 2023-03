Un viaggio che insegna Gli studenti del Barsanti ’in missione’ a Tenerife

Una nuova esperienza fuori sede per 12 ragazzi dell’Istituto Barsanti di Massa che, accompagnati dai professori Alberto Rappelli e Stefano Saccomani, hanno partecipato dal 27 febbraio al 9 marzo, alla mobilità del Progetto Erasmus+ Job Skills: a Must for the Young alla scuola superiore Ies Los Cristianos del Comune di Arona a Tenerife. Gli studenti hanno approfondito la conoscenza delle lingue, conoscere diverse culture e provare nuove attività. "Una contaminazione culturale", raccontano.

Il professor Rappelli, che ha dato vita al progetto spiega: "I progetti Erasmus+ consentono agli alunni di rafforzare le competenze chiave e trasversali che sono specifiche e necessarie nel mercato del lavoro attuale e futuro. Argomento principale del progetto sono le Job Skills, l’insieme di competenze professionali e personali, che sono fondamentali per saper svolgere uno specifico ruolo in un determinato contesto lavorativo. Tale argomento si addice perfettamente agli studenti del Barsanti i quali, alla fine del loro percorso nel settore della manutenzione e del ’made in Italy’, e dopo aver sviluppato e migliorato le proprie competenze, sono pronti per entrare nel mondo del lavoro. Gli studenti massesi, attraverso una presentazione multimediale, hanno illustrato l’Istituto Barsanti e la sua organizzazione, hanno esposto le proprie ricerche sulle competenze lavorative e hanno mostrato le tipologie di impiego maggiormente richieste nel territorio apuano".

Gli alunni del Barsanti: Adrian Tepes, Rida El Haouassi, Alessandro Colecchia, Nicola Tonarelli, Mathias Otto, Francesco Buffoni, Andrea Biggi, Stefano Manfredi e Matteo Cozzolino della classe 5ªB, Simone Piccioli classe 4ªA, Tommaso Pucci e Robert Nikolli della classe 4ªB, hanno inoltre condiviso conoscenze, metodi, competenze, abilità e attività di problem solving e hanno visitato l’istituto Ies Los Cristianos. Momenti significativi dell’esperienza a Tenerife sono stati anche i meeting con Gladis de Leòn Leòn, assessore alla cultura di Santa Cruz, e con José Alberto Delgado Domínguez, assessore alla cultura del Comune di Arona.

Margherita Badiali