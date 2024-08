Un tuffo nel Rinascimento. Ultimo giorno a Filetto tra musici, cortei storici e piatti della tradizione

Un tuffo nel Rinascimento per Ferragosto. Ultimo appuntamento, infatti, stasera, con ’Filetto Rinascimentale’, un evento da non perdere, con rievocatori ed espositori provenienti da tutta Italia, nel suggestivo borgo del comune di Villafranca in Lunigiana. La kermesse è organizzata dall’associazione sarzanese ‘Senza Tempo’, presieduta da Simone Del Greco, con il patrocinio del Ministero della cultura, del Comune di Villafranca, del Cers (Centro europeo rievocazioni storiche), di Conad e Confartigianato. L’apertura della festa è alle ore 16. Una volta varcata la porta di ingresso il visitatore verrà catapultato alla fine del 1400, incontrerà sulla sua strada affascinanti danzatrici, medici d’altri tempi, musici itineranti, loschi figuri e creature provenienti dalla fantasia rinascimentale. I banchi storici riempiranno le strade del borgo, la cucina tradizionale e piatti provenienti dalla tradizione storica italiana allieteranno i palati dei presenti.

Artisti e rievocatori proporranno un ricco programma di attività didattiche, spettacoli di strada, musica, danza e teatro, incentrati sulla vita quotidiana del tardo medioevo e del rinascimento lunigianese e italiano. Confermati i concerti di musica medievale, celtica, folk, pagan e alternative, le esibizioni di sbandieratori, i cortei rinascimentali e le dimostrazioni di combattimento. Le visite guidate dal titolo ‘Ovunque trovar tesori’ sono curate dal gruppo Mutalibun Resolvo e si svolgeranno alle 18.30, 19.30 e 21.30. Alle 18,30 nel Chiostro, per l’occasione allestito come accampamento militare, la presentazione ‘Lunigiana Il libro di Federico Palermitano e Veroni Maurizio (Lunigiana World)’, alle 22.30 spettacolo di illusionismo dal titolo ‘Torquemada nella mente dell’Inquisitore’: uno spettacolo di mentalismo scritto, diretto e interpretato da Matteo Borrini che miscela storia, leggende e magia per condurre gli spettatori in un inquietante viaggio nelle segrete dell’inquisizione, nei meandri più oscuri dei secoli medievali rischiarati solo dalla luce dei roghi di streghe ed eretici.

E ancora dimostrazioni di combattimenti a cura della Milizia San Giorgio e dei Debreceni in arrivo dall’Ungheria, danze, sbandieratori, musici, spettacolo di falconeria, saltimbanchi e lanciatori di coltelli.

Monica Leoncini