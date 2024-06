Un tour virtuale alla scoperta del Duomo: le meraviglie con un click

La luce che si accende sugli angoli più suggestivi e un tour virtuale accessibile da casa o dallo schermo. E’ il Duomo di Sant’Andrea che si rinnova e guarda al futuro, con un progetto, sostenuto dalla Fondazione CrC. Si tratta di un totem multimediale, ideato su ‘misura’ proprio per il Duomo, come ha spiegato il parroco don Piero Albanesi, presenti il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi, e l’assessora alla Cultura, Gea Dazzi. Un progetto prevede un nuovo modo di promuovere il duomo.

"Avevamo bisogno di una cassaforte che raccogliesse le donazioni al Duomo – ha spiegato don Piero – mentre lo schermo touch è collegato al sito del Duomo con cui è possibile un tour virtuale tridimensionale di ogni angolo, anche di quelli di solito chiusi al pubblico, come la cripta". Le immagini scorrono sullo schermo riproducendo un viaggio che spazia dalle navate al campanile, fino alla cripta, e sembra quasi di poter toccare il marmo e le decorazioni con mano. " Il sito sarà arricchito anche da traduzioni in lingua straniera con un progetto con le scuole, le sezioni artistico, linguistico e turistico, per l’elaborazione del portale". Il totem risponde anche a unesigenza legata alle spese di gestione aumentate nel tempo. "Abbiamo ridotto l’illuminazione ma grazie a una gettoniera è possibile accendere le luci suddivise per zone – ha detto ancora don Piero – e contribuire al pagamento delle spese per la corrente".

In futuro altre innovazioni, come il Qr-Code sotto le opere più importanti e un’audioguida. "Ho sostenuto il progetto di don Piero sin da quando me lo ha presentato – evidenzia Isoppi – perché esalta la bellezza di un luogo che i turisti ammirano e ci invidiano. La Fondazione CrC è pronta a sostenere anche gli sviluppi futuri". "E’ un bel progetto che la città deve conoscere – ha ribadito Dazzi -, una grande opportunità per avvicinarsi al Duomo con maggiore consapevolezza". All’inaugurazione erano presenti Luigi Conti di Microdata che ha progettato lo schermo, Luca Galeazzi, il curatore del sito, Michael Bertola di Be Different che ha lavorato alla digitalizzazione, e il nuovo vice parroco don Stefano Pappalardo.