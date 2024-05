"Un tesoretto utile per la città"

CARRARA

Il Psi rivendica il tesoretto lasciato all’aministrazione dalla gunta Zubbani e sollecita ad andare avanti con i progetti. "L’approvazione del rendiconto ha messo in evidenza il buon lavoro svolto dall’amministrazione e i Socialisti ne prendono atto con soddisfazione. Dalla relazione – si legge in una nota della segreteria comunale del Psi – si rileva che è stato possibile procedere ad accantonamenti ben superiori alla soglia minima riducendo il disavanzo che in questi due anni è stato sostanzialmente dimezzato aumentando così la disponibilità di cassa. Il rendiconto preannuncia per il 2024 interventi nelle opere pubbliche per oltre un milione e 600 mila euro, grazie al lavoro dell’assessore Elena Guadagni. Un risultato importante è la disponibilità immediata, per il 2024 di un rilevante extragettito di ulteriori 5milioni e 700mila euro dal marmo per somme riconosciute dal Consiglio di Stato a chiusura del contenzioso promosso dalle imprese per le tariffe approvate dalla giunta guidata da Angelo Zubbani. Grazie alla determinazione politica di allora e all’impegno posto oggi nella riscossione delle somme da parte dell’assessore al bilancio Mario Lattanzi, l’amministrazione ha somme importanti per interventi dei quali la città ha estremo bisogno senza dimenticare azioni del programma e altri come il trasferimento della sede di Nausicaa e di tutti i suoi settori di attività. Oggi, grazie al lavoro svolto nel tempo dalle amministrazioni di centro sinistra, sono disponibili risorse che consentiranno investimenti importanti frutto di giuste scelte politiche con interventi utili alla comunità che attende opere e infrastrutture che migliorano la sicurezza del territorio e la vivibilità contribuendo al rilancio della città dal punto di vista turistico, culturale e produttivo".