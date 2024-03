Un seminario formativo sul canto gregoriano col Maestro Renato Bruschi

L’Ufficio liturgia e Musica Sacra della diocesi presenta un nuovo progetto di formazione dedicato al canto gregoriano definito come "la forma più alta del canto liturgico". E’ il primo seminario di introduzione dedicato all’ordinarium missae, in particolare alla sua formazione e stratificazione nel repertorio gregoriano. Sarà presa in esame la messa ‘Lux et Origo’ di cui, al termine del seminario, si proporrà un’esecuzione durante la celebrazione liturgica di domenica 7 aprile alle 18 nella Cattedrale di Massa. Il seminario sarà una full immersion di 10 ore ed è aperto a tutti. Le lezioni si terranno nei locali della Cattedrale, sabato 6 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica 7 aprile, dalle 15 alle 17.30. Docente Renato Bruschi. Per info e iscrizioni chiamare il numero 339 4435524.