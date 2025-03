"Un pieno di emozioni". La gioia di Cecilia: "Ai Mondiali in azzurro si avvera un sogno"

Un talento senza limiti: Cecilia Batignani verso i Mondiali. Un ricco palmares per la polivalente sportiva e artista massese. Nata con un ritardo psicomotorio, dovuto a problematiche durante il parto, ha vissuto i primi anni di vita tra visite e riabilitazione motoria in centri specializzati. Verso i 13 anni Cecilia ha il suo primo incontro con la piscina e non ha mai chiuso la porta alle opportunità di mettersi in gioco come atleta. Il sogno di ogni atleta ’special olyimpics’ è di indossare la maglia della Nazionale ed era anche quello di Cecilia Batignani. "Da quando ho ricevuto la convocazione per i Mondiali – dice – ho vissuto tante emozioni, tra interviste e interventi nelle scuole per raccontare la mia storia, ma l’altra mattina prima di partire per il raduno azzurro mi ha chiamato il sindaco di Massa Francesco Persiani per andare in Comune perché aveva un pensiero come augurio per le mie gare. Per me è stato un momento unico". La gioia traspare nelle sue parole. "Sono molto felice, ce la metterò tutta ma soprattutto mi divertirò sperando di tornare a casa con qualcosa in più. Spero anche che questa mia esperienza sia di buon auspicio per intitolare una piazza ad Eunice Kennedy, fondatrice di Special Olympics, a Massa".

Questo è il pensiero di Cecilia che, tra allenamenti e gare, si è diplomata come tecnico dei servizi turistici e lavora, come tirocinante, presso il Comune di Massa. A 13 anni il nuoto è stato il suo grande amore. La prima gara in vasca sui 25 dorso a Giuggi, nel 2022, e da lì ha sempre cercato di superare i suoi limiti fino a oggi che gareggia nei 1500 metri in vasca e 1500 metri in acque libere con partner. Oltre al nuoto Cecilia ha sviluppato la passione per il bowling, per l’atletica (con la sua allenatrice Jessica Nista dell’associazione Afaph) e soprattutto per le racchette da neve, disciplina che l’ha portata ad essere convocata per i Mondiali che si svolgono a Torino da oggi al 15 marzo.

Lo sport è stato il suo prima passo verso la sua crescita, e la ricerca di una propria autonomia e inclusione. Tra le sue molteplici esperienze anche il canto , iniziato con il coro della sua parrocchia. Come artista è approdata allo ’Special Festival’, manifestazione canora in cui cantanti con disabilità duettano in coppia con artisti italiani. Nel 2018 viene scelta per cantare con Valeria Rossi sul palco del teatro civico di Spezia intonando ’Dammi tre parole’ per poi cimentarsi con Giulia Salemi nel 2024 col suo successo ’A casa di Luca’.

Insomma Cecilia, con le sue innumerevoli capacità e potenzialità, rappresenta la bellezza dello sport sotto ogni forma di espressione spaziando in una miriade di discipline. E anche un bellissimo esempio di donna. E visto i suoi talenti non è detto che la rivedremo iridata anche in altri sport.

Vittoria Bertelloni