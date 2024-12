Un piano del verde. Il censimento per avere nuovi alberi e piante

Un censimento del piano del verde per capire dove devono essere piantate nuove alberature. È quello che l’amministrazione comunale ha commissionato a Nausicaa per 12mila e 200 euro, che per contratto ha in gestione la manutenzione del verde pubblico. Un aggiornamento necessario a seguito dell’evento calamitoso del 18 agosto del 2022, con la forza del vento che ha fatto cadere circa 600 alberi, mentre altri 500 sono stati abbattuti in un secondo tempo a tutela della pubblica incolumità.

Il nuovo censimento dovrà essere un accurato lavoro di revisione, in particolare nelle aree litoranee danneggiate dal fortunale del 2022: al momento sono state revisionate e aggiornate solo e le pinete di viale Colombo di fronte al complesso fieristico di Carrarafiere ed il parco di via Bassagrande. L’aggiornamento del patrimonio arboreo prevede la revisione patrimonio andando a verificare per ciascuna pianta lo stato di salute, andando ad eliminare tutti gli alberi non più presenti trasformandoli in ceppaie o sedi per nuove alberature. L’amministrazione comunale per poter mettere in campo importanti interventi di riqualificazione dovrà quindi ottenere una ricognizione completa dello stato di salute delle alberature del parco la Padula, ma anche di altre aree verdi. L’Estensione del censimento arbore della Padula non prevede però di valutare la zona boschiva che sarà approssimativa. "Per l’area boschiva ci si dovrà limitare ad una stima di massima del patrimonio – si legge nell’incarico di affidamento a Nausicaa –, ed in particolare nell’area che racchiude le zone del parco più intensamente frequentate come l’area museo Carmi, le esposizioni scultoree esterne, le principali viabilità pedonali e carrabili, le aule dell’Accademia di belle arti, l’area gioco e l’asilo nido. È invece previsto un censimento ex novo per il Parco Puccinelli in località Paradiso, a seguito della recente riqualificazione voluta e pagata dalla Fondazione Marmo. Nuova recensione anche per la Pineta della Caravella dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione attualmente in corso, dei filari del viale Colombo interessati dai lavori waterfront dell’autorità portuale e dell’area del Campo scuola di Marina di Carrara.

Alessandra Poggi