Un paese dedicato ai libri . Montereggio in festa tra bancarelle e dibattiti

Vent’anni di libri e di librai. Che infatti ieri sono stati premiati. A Montereggio, paese dei librai, ha preso il via la ventesima edizione della Festa del libro, che andrà avanti anche oggi e domani, tra presentazioni e dibattiti. Il suggestivo borgo era animato da tante bancarelle e tanti lettori che si aggiravano per acquistare curiosità o partecipare alle presentazioni. La fama del piccolo paese arriva da lontano, da quando parecchi librai ambulanti coraggiosi partirono, con in spalla una gerla piena di libri, portando cultura, sapienza, fantasia in Italia e non solo.

"Abbiamo l’eredità preziosa dei nostri librai - ha esordito il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa -, proprio a Montereggio che vanta tutte le vie dedicate a librai ed editori. Il programma della manifestazione è importante e significativo, vogliamo aiutare le persone a coltivare interesse verso temi di attualità e stimolare occasioni di confronto, perché le idee si alimentano con la curiosità e la lettura".

Proprio per questo motivo sono stati premiati i librai che animano il borgo durante la manifestazione, alcuni anche da vent’anni: Giuseppe Chiappini, Silvia Di Mauro, Mariangela Cibraio, Emanuela Notamo, Giulia e Leo Renda, Claudio Scarpellini, Gianni Tolozzi.

Tra il pubblico Grazia Tortoriello, vice presidente della provincia, a fare gli onori di casa Manuela Ribolla e Paola D’Amico, che hanno aperto il sipario, nella Chiesa di Sant’Apollinare, con l’autore Giorgio Fornoni che ha presentato il suo libro ‘Putinstan’, in un dialogo con il Vescovo della Diocesi di Massa Carrara, Mario Vaccari. E poi ancora in Piazza San Francesco Fogolla le presentazioni di Alberto Mattioli con il libro ‘Destra Maldestra’ e Luigi Crespi con il libro ‘Lo Spin Doctor’. Oggi alle 18 sarà la volta di ‘Finestre’ di Lola Svetlova, vincitrice del Silent book contest, alle 19 Antonella Beccaria presenterà il libro ‘Golpe di stato’, alle 21 Paolo Del Debbio con ‘In nome della libertà’. Per finire domani alle 11,30 Nico Cereghini presenterà il libro ‘Valentino Rossi: l’importante è divertirsi’, alle 19 Stefania Maurizi con ‘Il potere segreto’ e alle 21 Elena Basile con ‘L’occidente e il nemico permanente’. "E’ un traguardo importante arrivare alla 20esima edizione della Festa del Libro di Montereggio - ha aggiunto Novoa -: in 20 anni si sono susseguiti autori, scrittori e giornalisti di fama. I libri sono l’anima di questo borgo, grazie alla sua reputazione è l’unico paese in Italia a essere inserito nel circuito internazionale delle Book Town, che conta piccoli paesi rurali con un’alta concentrazione di librerie di libri usati e d’antiquariato".

