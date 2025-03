"Un omaggio da ripetere". Successo della serata in onore di Pietro Faleni

"Siamo molto felici per l’ottima riuscita della serata-omaggio dedicata a nostro padre e speriamo che questa bella iniziativa possa ripetersi diventando patrimonio dell’intera città di Massa". Sono le parole dei figli del maestro Pietro Faleni, Patrizia e Roberto, che dopo aver manifestato la loro emozione dal palco del teatro della Torre Marina, a fine serata si sono congratulati con gli organizzatori auspicando che l’omaggio all’indimenticato autore della canzone simbolo di un’epoca, ’Una rotonda sul mare’ cantata da Fred Bongusto e scritta e musicata con Aldo Valleroni e Francesco Migliacci, abbia un seguito. ’Una rotonda sul mare’ era anche il titolo dell’appuntamento promosso dal vice presidente provinciale dell’Acsi, Nino Mignani, a cui hanno collaborato lo storico massese Franco Frediani, che nel 2014 ha insignito Faleni del Premio Obelisco, il direttore d’orchestra Paolo Biancalana, il professor Claudio Farina e la giovane orchestra del Liceo musicale Felice Palma.

Immagini, ricordi e tanta musica, quella suonata, cantata e ballata a Marina di Massa alla presenza del pubblico delle grandi occasioni, che ha reso omaggio come ricordato da Frediani "a un grande personaggio della musica, ripercorrendo le sue collaborazioni con Migliacci e Valleroni, e ascoltando le canzoni scritte per Fred Buongusto, Jimmy Fontana, Luciano Taioli e molti altri, per un totale di oltre 200 brani".

A condurre la serata sono stati la giovanissima Martina Bertuccelli e Filippo Grossi, che ha introdotto e duettato con il professor Alessandro Volpi, esperto di musica e autore del libro intitolato a Sergio Bernardini, storico patron del locale La Bussola di Focette, che ha svelato curiosità e particolari sul maestro Faleni, di cui in molti erano all’oscuro. Il momento clou, che ha dato quasi l’impressione che il maestro, spezzino di nascita e massese d’adozione, scomparso nel 2023 all’età di 95 anni, fosse in sala a raccontarsi al pubblico, è stata la proiezione dell’intervista con cui Frediani ha ripercorso la sua vita artistica e non solo.

Sul palco oltre a Farina, Biancalana e agli studenti del Palma, si sono esibiti il trio Antonelli, Lari e Cantoni, Duillo Angeli, Benedetta Spagnoli e Roberta Faleni, che in onore del nonno ha cantato ’Una rotonda sul mare’. Tra gli ospiti anche il noto fisarmonicista massese Paolo Vita, che ha accompagnato i ballerini della scuola ’Ballando’ con il brano ’A tempo di valzer’. Mignani ha ringraziato, oltre alla famiglia Faleni, Paola Baronti della Fondazione Vando D’Angiolo, Mario Giorgini, Maurizio Borghetti di Extrapalco, Angelo Iannattone, il cantante massese Kophra, il direttore di Torre Marina, Francesco Ferraro, e il presidente dell’Acsi Fabrizio Panesi. A complimentarsi per la serata, direttamente dal palco, è stato anche il vice prefetto Andrea Leo.