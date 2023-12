Un nuovo yacht di super lusso. Nasce a Marina l’ Evo Tecnomar

Procede la costruzione del quinto motor yacht Tecnomar Evo 120 nei cantieri di The Italian Sea Group. Lo yacht vede appena conclusi i lavori di costruzione dello scafo e della sovrastruttura, poi seguirà la realizzazione e l’ottimizzazione degli impianti e infine le attività di allestimento. Il varo e la consegna sono previsti entro la fine del primo semestre del 2025. "Una perfetta sintesi tra stile e funzionalità, efficienza ingegneristica e design, continua a conquistare armatori di ogni parte del mondo grazie al suo spirito sportivo e le alte performance - afferma Giovanni Costantino, fondatore e amministratore di The Italian Sea Group –. Le competenze e la passione per il nostro lavoro ci permettono di raggiungere i più ambiziosi obiettivi e di rispettare sempre le alte aspettative dei nostri clienti nel rispetto della qualità, delle tempistiche e dell’attenzione al dettaglio, pilastri fondamentali del nostro modello di business.Con scafo e sovrastruttura in alluminio, questo yacht sottolinea l’attenzione costante del nostro gruppo all’ambiente ed alla sostenibilità" Il ponte di coperta ospita un’area lounge e una sala da pranzo, separate dalla zona living, mentre il sun deck presenta una piscina e la timoneria. Sottocoperta è posizionata la cabina armatore a tutto baglio, una cabina vip, una guest e una cabina per massaggi con sauna. "Il design interno dialoga con le linee esterne in modo organico: forme sinuose e curvilinee si fondono con altre più decise e scolpite – prosegue l’amministratore Costantino –. Gli arredi, anch’essi ispirati al mondo del design automobilistico, sono il frutto dell’artigianalità italiana. L’area dedicata all’equipaggio si trova a prua, mentre la poppa ospita la zona di magazzino e per i tender". The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri ed è, secondo il Global order book 2023, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.