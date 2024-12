Un minuto di raccoglimento per l’addio a Cacciatori. Lo stadio ricorda il bomber

In tanti ieri hanno voluto salutare per l’ultima volta il bomber azzurro Marco Cacciatori, per tutti ‘Cacetta’. Prima della cremazione la moglie Daniela e il figlio Emanuele hanno scelto di esporre la salma nell’obitorio del Noa proprio per consentire di salutarlo. In memoria di Marco Cacciatori verrà osservato un minuto di raccoglimento prima di Carrarese-Cesena, in programma domani alle 15 allo Stadio dei Marmi. Il consiglio comunale ieri lo ha ricordato con il silenzio. Cacciatori aveva 68 anni e si è spento a causa di un tumore al polmone. La sua vita è stata contrassegnata dalla malattia, in piena carriera aveva dovuto appendere le scarpette al chio, ma non si è mai arreso e il calcio, come la sua famiglia, gli hanno dato la forza di rialzarsi sempre. Attaccante formidabile con un sinistro da campione quando giocava nella Carrarese ha segnato 65 gol, traguardo mai raggiunto da nessuno. Come ha ricordato mister Corrado Orrico "se non l’avesse colpito la malattia avrebbe finito la sua carriera in serie A". Ha giocato nel Perugia, segnando un gol, l’unico in serie A, all’Inter. Poi lo stop di 3 anni per la malattia e la ripresa della carriera tra C1 e C2. Dopo le cure riprese l’attività nella stagione 1983-1984 con la Carrarese, in Serie C1, quando realizzò 14 reti su 29 incontri. La sua carriera la chiuse a 35 anni fra i dilettanti col Pietrasanta.

Il Pri di Carrara esprime cordoglio: "Cacciatori fu in lista con i repubblicani nelle amministrative di alcune tornate addietro. Indimenticabile per le sue virtù calcistiche, se ne va un esempio di animo inarrendevole che Carrara sente proprio. Alla famiglia le nostre condoglianze".

A.P.