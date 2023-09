'Un messaggio per l'umanità' a Carrara in ricordo di Elisa Santucci

Era pieno il Palco della Musica a Carrara nei giorni scorsi quando ha ospitato la premiazione del concorso ’Un messaggio per l’umanità’ promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara in occasione della diciottesima edizione del festival Con-vivere. Una cerimonia che ha lanciato messaggi importanti che soprattutto dai giovani sono arrivati al pubblico presente, reso ancor più emozionante dal commosso ricordo della mamma di Elisa Santucci, la giovane studentessa diversamente abile del liceo del liceo Montessori-Repetti scomparsa all’inizio dell’anno.

I ragazzi della IIE del liceo scienze umane del Montessori hanno infatti realizzato in suo ricordo ’La stanza di Elisa’ con l’aiuto dei professori, decorata con murales che fanno rivivere momenti con la ragazza. La mamma di Elisa ha ringraziato i ragazzi e i docenti per il lavoro fatto, con un emozionante ricordo della figlia. L’opera della ‘Stanza di Elisa’ ha ricevuto anche un premio speciale all’interno del concorso. La cerimonia è stata presentata dalla giornalista Ilaria Borghini.

Hanno partecipato il presidente della Fondazione CrC, Enrico Isoppi, la professoressa Luisa Passeggia, che ha fatto parte della commissione giudicatrice, il professor Vincenzo Genovese dell’ufficio scolastico territoriale e l’assessora alla cultura del Comune di Carrara, Gea Dazzi. Ecco tutti i vincitori. Sezione testuale, aforisma: Alessia Vitaloni, Laura Giovannacci e Matteo Tersigni del liceo Repetti. Per la sezione messaggio visivo: Edoardo Di Casale, Luca Ferrandi, Deborah Bertolini, Emma Pianini e Morena Perfigli del liceo Gentileschi.