Un incontro tra le aziende e i giovani

Tappa della ‘Job Week’ il 18 ottobre a Massa Carrara dove le aziende del territorio incontreranno i giovani in cerca di occupazione. Un incontro che rientra nel programma del Next Generation Fest, il grande hub per facilitare il contatto tra Generazione Z e mondo del lavoro. Grazie alla partnership con l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, il 21 ottobre e la settimana che lo precede saranno giorni densi di appuntamenti dedicati al matching tra domanda e offerta, a partire dall’evento al Teatro del Maggio di Firenze. La Job Week partirà il 16 ottobre con giornate dedicate alla presentazione dei servizi o alla raccolta dei curricula, fino allo svolgimento di colloqui con addetti delle aziende.