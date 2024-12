Un grande cuore con Promidea

Un grande cuore in piazza Alberica per festeggiare gli innamorati nel giorno di San Valentino. La proposta di abbellire e animare il centro storico con questa iniziativa arriva dall’associazione Promidea di Donatella Visconti, che per realizzare questo grande cuore chiama a raccolta la cittadinanza e tutti i creativi che vorranno contribuire alla realizzazione dell’opera, Promidea non cerca solo manovalanza, ma anche materiali da riciclo come legno, stoffe colorate e altri materiali da usare per addobbare il cuore.

Chi volesse aderire al progetto contribuendo alla realizzazione del cuore lo può fare inviando una mail all’indirizzo [email protected]

oppure mandando un messaggio al numero 346 58.39.319.

L’iniziativa di Promidea per dare un sostegno al commercio.