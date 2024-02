Un giovane medico per Fivizzano. Simone Donati apre l’ambulatorio nella Casa della Salute di Gragnola

I fivizzanesi presto potranno contare su un giovane medico che si prenderà cura della loro salute sfidando tutte le difficoltà di prestare servizio in un territorio montano con un’infinità di piccoli borghi e moltissimi pazienti anziani. Simone Donati prenderà infatti servizio lunedì, aprendo l’ambulatorio nella Casa della Salute a Gragnola. Una nomina tanto attesa che non poteva mancare di far esprimere la propria soddisfazione all’amministrazione comunale, più spesso alle prese con le difficoltà di garantire assistenza sanitaria. E il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, insieme al vicesindaco Giovanni Poleschi, hanno voluto incontrare il nuovo medico di famiglia.

"Subentra a Gragnola, nella sede della nostra Casa della Salute, e sarà un punto di riferimento per tutta la vallata e comunque per tutto il territorio di Fivizzano" spiega il sindaco Giannetti. Simone Donati è un medico giovane, figlio d’arte: il padre è il dottor Settimo di Serricciolo con ambulatorio a Soliera. Entra a far parte della famiglia dei medici di base del Comune di Fivizzano. Già definiti gli orari in cui riceverà i pazienti su appuntamento nell’ambulatorio di Gragnola. Sono: nei giorni di lunedi, mercoledì e venerdì la mattina dalle 9 alle 11; il martedi e il giovedì nel pomeriggio dalle 16 alle 18. "Devo dire – commenta il sindaco – che siamo particolarmente felici che un nuovo dottore di famiglia verrà a svolgere questo vitale, prezioso servizio nel nostro territorio." Al dottor Simone Donati gli auguri di buon lavoro anche da parte della nostra redazione.

Roberto Oligeri