Un Ferragosto speciale. La chiesa di Campocecina torna agli antichi splendori

di Daniele Rosi

Sarà un ferragosto speciale tra pochi giorni a Campocecina. Dopo un paio d’anni di chiusura e a seguito di diversi lavori di adeguamento all’edificio, svolti negli ultimi tempi e adesso conclusi, la chiesetta poco distante dal rifugio è tornata nuovamente agibile e visitabile come lo era un tempo. Una notizia che farà certamente felici le tante persone che regolarmente, nella loro escursione a Campocecina, trovavano anche tempo per fare un salto nell’amata chiesetta; luogo tra i più amati dalla collettività apuana abituata a recarsi su quel lato delle Apuane. Se già Campocecina per ferragosto è come da tradizione meta usuale di tanti carraresi, che scelgono le altezze per trovare un po’ di ristoro e quiete dal caldo agostano, la notizia della riapertura della chiesetta contribuirà senz’altro ad aumentare ulteriormente il numero dei visitatori abituali di quei luoghi. Facendo un passo indietro, la chiesetta negli ultimi anni era stata purtroppo oggetto di abbandono, subendo le conseguenze delle intemperie e del normale degrado fisiologico di alcune parti della struttura. Dopo anni di incuria stava diventando essa stessa un simbolo di abbandono. Se adesso l’edificio è tornato al suo antico splendore, è dovuto soprattutto all’intervento del Cai cittadino, con i soci che si sono spesi affinché la chiesetta venisse restaurata nelle parti più degradate. L’intervento più articolato è stato fatto sul grande portone di ingresso, il portale e anche altri interventi minori ma necessari alle finestre.

"La chiesetta dopo un paio di anni torna al suo antico splendore – spiega Brunella Bologna, presidente del Cai Carrara – e di questo siamo molto soddisfatti. Nella posizione in cui sorge, sembra presidiare un luogo di rara bellezza naturalistica, quasi fosse un baluardo contro la devastazione e lo scempio ambientale. Come Cai non potevamo permettere che la chiesetta mantenesse quell’aspetto di degrado. Restituiamo l’edificio alla comunità, come un bene prezioso".

Nel rendere ancora più solenne la riapertura della chiesetta di Campocecina, è in programma per le 17.30 del giorno di ferragosto, una Santa Messa officiata da Don Raffaello Piagentini. Un evento a cui è il Cai stesso a chiedere grande partecipazione ai carraresi. "L’invito è esteso a tutti – prosegue Bologna – perciò sia a quelli che si recheranno alla chiesetta per motivi di culto, sia a coloro che semplicemente andranno per godere della bellezza del luogo. Tutti ne trarranno un grande beneficio".