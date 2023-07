Un cortometraggio sui nonni Nelle riprese i ricordi di Ravioli

Un film che è un omaggio agli affetti più cari e sta ricevendo premi e riconoscimenti. ‘La Falkor cinematografica’, nata da poco in Lunigiana dalla passione di un gruppo di amici, ha promosso ‘Fante di coppe’, cortometraggio scritto e diretto da Fabio Ravioli, con lo spezzino Alessio Nicolai, Daniele Bimbi, Laura Biondi, Virgilia Podestà, originari di Carrara. "Ho voluto dedicare ai miei nonni qualcosa che rappresentasse una parte di me, del mio percorso di vita – racconta Fabio Ravioli –. La casa in ristrutturazione che mi hanno lasciato in eredità è stata il pretesto per descrivere quello che sono stati e saranno sempre per me. La partita a carte all’inizio del cortometraggio mi riporta indietro nel tempo, quando da bambino i nonni mi insegnarono a giocare a scopa. Ogni carta giocata dal giovane protagonista rappresenta una problematica che il ragazzo si trova ad affrontare. L’anziano ogni volta che mangia una carta cerca di risolvergli i problemi. Ad un tratto le figure più anziane spariscono e il giovane si trova spaesato a navigare un sentiero buio e pieno di imprevisti. Ho cercato di raccontare il supporto e la protezione che i nostri cari forniscono costantemente, anche quando non sono più presenti. L’obiettivo è trasmettere allo spettatore l’irrequietezza che vive il protagonista durante la ricerca di sé stesso e il suo percorso di crescita. L’esperienza visiva dovrà sembrare un lungo sogno che non termina con un risveglio ma con una nuova consapevolezza".

Niente dialoghi ma una voce narrante che ricreare un’atmosfera surreale e disturbante. Fabio Ravioli è un regista e sceneggiatore aullese, che ha fondato con gli amici l’associazione Taddeo Film. Ha diretto ‘Camera singola’ selezionato per il CortoDino Film Festival XII edizione a Torre Annunziata, ‘A lume di candela’, ‘Non transigo’ realizzato per il 48 Hour Film Project di Roma e ‘Selva oscura’ girato per le celebrazioni dantesche per il Comune di Tresana. A settembre ha partecipato alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia proiettando al Forum Fedic il trailer del cortometraggio ‘Non transigo’. Con l’amico Massimiliano Centofanti della Loppiedo film ha creato un nuovo marchio, Falkor, che viene utilizzato quando i due decidono di lavorare assieme. "Il nuovo corto è piaciuto molto - l’ho inviato a un centinaio di concorsi in Italia e all’estero e sta riscuotendo successo. Ci ha fatto piacere ricevere una menzione speciale al ‘Lunigiana cinema festival’ di Fivizzano. Si è creato un bel gruppo di lavoro, la Falkor continua a darsi da fare, con altri progetti in cantiere".

Monica Leoncini