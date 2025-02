Un ’corto’ d’autore Visualizzazioni record

Il corto della regista massese Sara Amodeo sta spopolando sui social. A pochi giorni dall’uscita la pellicola ‘Fratelli’ ha già superato le 30mila visualizzazioni. Un corto di quattro minuti che racconta una storia di fratellanza e di quella forza di superare qualsiasi difficoltà che solo l’amore fraterno può dare. Il corto è una metafora di come ciascun individuo per superare momenti di dolore si affidi agli altri: amici, fratelli, famiglia.

‘Fratelli’ è stato realizzato in collaborazione con ‘Overlook Filmmaking Labs’, la scuola di cinema fondata da Alessio Ciancianaini tra Spezia e Massa Carrara di cui Sara Amodeo (26 anni) è una ex allieva. L’idea alla base di ‘Fratelli’ è nata durante l’ultimo anno di università, quando Sara stava preparando l’esame di letteratura italiana. Affascinata dalla poetica di Giovanni Pascoli, ha deciso di re-interpretare ‘I due fanciulli’ traducendola in una nuova opera. La giovane è una regista emergente che dopo il diploma da ottica ed una laurea in Discipline dello spettacolo e della comunicazione all’Università di Pisa, ha deciso di frequentare l’Accademia del cinema Renoir di Roma.

"All’inizio temevo ci si limitasse a nozioni già acquisite, come spesso accade in contesti accademici ed extra-accademici in Italia – commenta Amodeo –, mentre ben presto mi sono resa conto che ciò che Overlook offre è una formazione professionale concreta e completa, affrontando in troupe tutte le fasi di una produzione cinematografica. Senza quel corso non avrei realizzato questo corto né avrei raggiunto con queste basi l’accademia".

"La nostra idea di laboratorio supera i confini canonici della formazione audiovisiva proponendo un accompagnamento agli allievi anche e soprattutto fuori dall’aula – aggiunge Alessio Ciancianaini che ha curato la fotografia di ‘Fratelli’ –. Non appena Sara ci ha inviato la sceneggiatura ci siamo mossi per dare forma alla sua idea. Le riprese sono avvenute in due giorni in una dimora di Antona. Gli attori sono Helena Antonelli, Gabriele Cherubini e Micheal Tornaboni che ha ingaggiato la stessa Sara. Noi ci abbiamo messo le figure professionali, e con il Cineclub Taddeofilm l’attrezzatura. La troupe era invece composta da Andrea Papini, Umberto Balduzzi, Francesca Somavilla, Maria Rosaria Scarpa, Donatella Ciregia. È stata un’esperienza piccola e straordinaria".