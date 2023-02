Un corso gratuito in ambito logistico e dei trasporti

Parte un corso di livello Its nell’ambito di logistica, trasporti ed economia blu con Fondazione Its La Spezia, con coordinamento e collaborazione di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica. E’ rivolto a 25 giovani diplomati, totalmente gratuito e consente di conseguire il titolo di Tecnico Superiore per la Mobilità di persone e merci Le lezioni partono il 28 marzo: 2.000 ore di formazione, di cui 800 di stage in azienda. La domanda per la selezione, sul modulo scaricabile dal sito www.itslaspezia.it, va presentata entro il 22 febbraio. Info: [email protected]; 0187-599768 0187-77916.