Un convegno su estrattivismo e crisi climatica

Carrara si prepara alla grande manifestazione ambientalista per la salvaguardia delle Alpi Apuane con il convegno, organizzato da Athamanta, che sabato parlerà di “Estrattivismo e crisi climatica - Sguardi e voci dal globale al locale”. Un pomeriggio di confronto per svelare l’estrattivismo nelle sue molte forme e il rapporto che ha con la crisi climatica. A partire dalle 16, sia in presenza nella sala consiliare del comune di Carrara e in Streaming sui canali Facebook e Youtube di Athamanta. Importanti gli ospiti che interverranno. In collegamento ci saranno Raul Zibechi, giornalista, scrittore e attivista latino americano, tra le più importati voci di critica al sistema di sfruttamento estrattivista, e Filippo Taglieri di ReCommon, associazione che lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di trasformazione nella società, in Italia, in Europa e nel mondo. Presenti Laura Penaglia, architetta ed esperta di paesaggio, conoscitrice del territorio apuano; Marco Matelli, ingegnere, esperto meteo, divulgatore e fondatore della celeberrima pagina di divulgazione meteo Piovon Troton.

Si parlerà delle tante forme dell’attività estrattiva non solo sulle Apuane, ma arriverano anche sguardi e voci dall’America Latina. Ci sarà la possibilità di analizzare ciò che avviene nel contesto apuano collocandolo in una più ampia cornice internazionale e si entrerà nel dettaglio di alcune delle fragilità più emblematiche del nostro territorio: il dissesto idrogeologico, la cementificazione e la conseguente sensibilità ai fenomeni metereologici estremi che stanno diventando la nuova normalità della crisi climatica provando ad immaginare degli ‘antidoti’.