Un concerto solidale. Studenti del ‘Palma’ per l’amico malato

Un concerto per aiutare il compagno di scuola a sostenere le cure mediche. Lo hanno intitolato ‘Dal cuore al palco’ gli studenti delle classi musicali del liceo Palma che suoneranno per lui sabato alle 21 all’ex San Giacomo, sede di ‘Spazio Alberica’. I fondi che raccoglieranno saranno interamente devoluti alla famiglia del loro compagno di scuola rimasto coinvolto in un grave incidente stradale poco prima di Natale mentre era in sella alla sua moto. Il ragazzo frequenta la quinta liceo dell’istituto ‘Palma’ a Massa e oggi per poter ritrovare il maggior livello possibile di autonomia ha davanti una strada lunga e faticosa. Un traguardo che i suoi compagni di classe vogliono aiutarlo a raggiungere. Così hanno deciso di organizzare uno spettacolo per poterlo sostenere economicamente. E hanno fatto tutto da soli: inviti, programma, locandina dell’evento. Stanno lavorando al concerto da mesi gli studenti del ‘Palma’, strappando tempo ai vari esami scolastici in programma, tra cui molti in previsione del conservatorio. L’ingresso sarà ad offerta libera e sperano di raccogliere fondi sufficienti a dare al compagno e alla sua famiglia un aiuto importante.

I ragazzi si esibiranno in gruppi formati da studenti di varie classi proponendo un vasto repertorio musicale studiato per accontentare tutti i gusti, toccando pop, classico, jazz, rock. "Siamo onorati e felici di ospitare questa bellissima iniziativa – commentano da ‘Spazio Alberica’ –, questo concerto coniuga l’arte, la solidarietà e i giovani. Obiettivi che Spazio Alberica ha sempre perseguito. La cosa meravigliosa è che hanno fatto tutto da soli, noi ci limitiamo ad ospitare questa fantastica iniziativa e loro sono bravissimi musicisti". "Questo – spiegano i ragazzi del Palma che hanno scelto Spazio Alberica e il San Giacomo per condividere con tutta la città il concerto – ha una finalità concreta di solidarietà". La prenotazione a [email protected] è gradita per permettere all’organizzazione di accogliere al meglio il pubblico.