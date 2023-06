Un comitato per ricordare Don Milani

Dare un vita a un gruppo provinciale di insegnanti dei vari ordini di scuola. Sotto questi auspici è nato a Bonascola, al circolo Anspi San Luca della Parrocchia Madonna del cavatore, un gruppo che si occuperà di sviluppare localmente le questioni sollevate da Don Lorenzo Milani. Educatore e guida per i giovani, Don Milani è stato ricordato lo scorso 27 maggio a Barbiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dei 100 della nascita. Il gruppo vede coinvolti, oltre al circolo di Bonascola, anche l’ufficio per la pastorale sociale del lavoro con il suo direttore Alessandro Conti, e Don Leonardo Biancalani vicario foraneo di Carrara, Mirella Cocchi ([DATA]nella foto) più alcuni docenti e presidi della provincia. Il programma del gruppo nato a Bonascola, pur essendo ancora da definire nei dettagli, si inserisce proprio in questa cornice e si presenta ambizioso e ricco di iniziative. Tra gli obiettivi, dare vita a un gruppo provinciale di insegnanti che coinvolga i vari ordini di scuola. A partire da settembre sono previsti almeno quattro incontri, che affronteranno altrettante tematiche, distribuiti nel territorio della diocesi Da Massa a Pontremoli. Sempre a partire dall’autunno ci sarà anche il coinvolgimento delle scuole; gli studenti dei diversi ordini saranno chiamati a scrivere ‘Una lettera a una professoressaprofessore’. Le produzioni degli studenti con i rispetti interventi, chiuderanno l’anno dedicato a Don Milani, e saranno presentati e discussi il 27 maggio 2024 nell’evento finale. I dettagli dell’iniziativa saranno comunicati prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico.