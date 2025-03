Un centro di supporto alle famiglie. Taglio del nastro per Family Care: "Obiettivo aiutare l’occupazione"

Family Care è aiuto per le famiglie. E adesso Villafranca avrà il suo ufficio, inaugurato ieri pomeriggio, proprio nella Giornata internazionale della donna, visto che buona parte del gruppo che lo gestirà è al femminile. Family Care è un’associazione sindacale a carattere nazionale, specializzata in assistenza domiciliare il cui unico scopo è la difesa dei diritti del datore di lavoro domestico.

Nata nel 2018 dall’esperienza diretta di un team di professionisti che ha avuto la possibilità di seguire in prima linea tutte le evoluzioni del mondo dell’assistenza domiciliare, adesso metterà a disposizione dei lunigianesi le proprie competenze. Ad avere l’idea sono stati Luca Zoppi e Luca Olivieri che nella vita svolgono altri lavori, ma hanno deciso di portare un nuovo servizio, anche per le loro figlie, Giulia e Margherita Zoppi, Martina e Serena Olivieri, che seguiranno l’ufficio. Senza dimenticare Andrea Faconti, ragioniere, che si occuperà della parte amministrativa. "Io sono figlio di emigranti - racconta Luca Zoppi - vivo a Verona dove sono libero professionista, ma le mie radici sono a Bagnone e appena posso torno in Lunigiana. Un anno fa abbiamo avuto l’idea di offrire un servizio utile, ma ancora poco conosciuto, relativo a colf, badanti, baby sitter e dog sitter. L’azienda Family Care di Lucca ci ha seguito per tutte le pratiche e le competenze e noi abbiamo fatto un investimento pensando alle esigenze del territorio e al futuro delle nostre figlie". "L’associazione è soprattutto rosa - aggiunge Luca Olivieri, dentista - con la presenza delle nostre figlie. Abbiamo scelto Villafranca perché si trova al centro della Lunigiana. Per ora l’ufficio sarà aperto un paio di giorni a settimana, poi vedremo di aprire ogni giorno, con reperibilità continua. Tra gli obiettivi quello di dare continuità al servizio, offrire lavoro e regolarizzare i rapporti di lavoro. Ringraziamo chi ha partecipato all’inaugurazione, la popolazione e speriamo di essere di aiuto e di supporto".

Chi è disponibile potrà portare la propria candidatura, ma anche chi necessita di queste figure può andare in ufficio, dove si incontreranno domanda e offerta. Dopo la benedizione del parroco don Giovanni Barbieri, il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Filippo Bellesi e del vicesindaco Loris Bernardi. "Quando apre un’attività - ha detto il sindaco - è una festa, questa in particolare offrirà servizi legati al mondo al lavoro, in un settore da non sottovalutare, considerando l’età media della Lunigiana". "Un’altra attività che apre - ha aggiunto Bernardi -, contrariamente a quanto viene detto, in modo strumentale, danneggiando l’immagine del nostro comune. Si spera che possa essere di aiuto, risolvendo un problema occupazionale. E’ il segnale che Villafranca è al centro della Lunigiana".

Monica Leoncini