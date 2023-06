Un campus... itinerante "In simbiosi con la natura"

"Stiamo organizzando un pò di attività per quest’estate, alcune piuttosto innovative per la zona (o almeno assenti da qualche tempo). Il nostro territorio è pieno di meraviglie e abbiamo deciso di condividerle con piccoli uomini e donne". Matteo Palazzi è una guida ambientale escursionistica associata AIGAE e fa parte di un gruppo di guide chiamato Fuori Città.

In partenza dal 19 giugno c’è un’esperienza speciale, ApuaCampus. "Si tratta di un campus estivo per bimbi e bimbe itinerante sulle Alpi Apuane che fa base nel territorio di Massa Carrara Versilia – spiega Palazzi – Perchè abbiamo scelto di dar vita a questo progetto? Molto semplice, il motivo è che vogliamo ritrovare un po’ di quello spirito “da animali“ che stiamo perdendo. E’ sempre meno frequente vedere bimbie che si rotolano nell’erba, che interagiscono con piante e animali, che corrono all’aria aperta. Stiamo alzando delle barriere tra noi e il mondo che siamo nati per vivere: la pioggia, il vento, il caldo, il freddo, gli insetti, la fatica, non sono più sfumature che danno colore e bellezza alla vita ma diventano situazioni dalle quali fuggire". "Vogliamo condividere le meraviglie del territorio con piccoli uomini e piccole donne, perché crediamo di poterli arricchire, di potergli insegnare qualcosa, ma soprattutto perché sappiamo che il loro modo di vivere queste situazioni riuscirà ad arricchire noi – racconta ancora la guida – Con i piccoli esploreremo il territorio: montagna, collina e pianura. Faremo escursioni, giochi di orientamento e per imparare a vivere le attività in sicurezza, attività manuali, arte in natura, avremo a che fare con la mitologia del territorio e ne inventeremo di nuova, faremo visita ai nostri pastori, a vari rifugi e piccoli paesi, cercheremo di imparare ad osservare la natura senza turbarla, seguiremo le tracce degli animali e forse ci comporteremo anche un po’ come loro". E prima che tutto abbia inizio, oggi un appuntamento speciale. "Ci sarà un open day oggi giugno al parco del Magliano alle 15 per conoscere le famiglie e parlare di questo progetto con loro", conclude. Nel team ci sono 4 membri: due guide ambientali escursionistiche Aigae (Matteo Palazzi e Sara Ferrari di Fuori Città), una laureanda in scienze della formazione primaria (Margherita Cantarelli) e un laureando in geologia (Tommaso Angeloni).