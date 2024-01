Un calcio al pallone e una mano all’ospedale

Aiutare gli altri… giocando a calcio. Sabato al campo sportivo della Selva di Filattiera ci sarà una partita un po’ speciale, un triangolare del cuore fra Amatori Filattiera, Delta del Caprio, Farafulla. I giocatori nei giorni scorsi si sono incontrati per promuovere una manifestazione divertente ma anche utile a chi ha bisogno. Appuntamento al campo alle 14,30, poi tutti gli amici, gli appassionati di sport, i sostenitori, sono invitati a partecipare al terzo tempo a sostegno dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Pontremoli. Un terzo tempo sicuramente divertente nel tendone dietro la chiesa parrocchiale di Scorcetoli a di Filattiera. Dalle 17,30 open bar con tanta musica, ricchi premi, a seguire una cena di beneficienza con torte, pasta, porchetta, dolce e vino a 20 euro, 10 euro per gli studenti. "Il ricavato – spiegano – sarà destinato all’acquisto di attrezzature per i reparti dell’ospedale di Pontremoli, di cui renderemo conto tramite i canali social. Un grazie in anticipo a tutti coloro che parteciperanno, aiutiamoci e aiutiamo".