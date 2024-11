Un altro Dae a Tresana. E’ il settimo installato

In arrivo un nuovo Dae. Sabato alle 10 nella struttura turistico-ricettiva Ospitale1453, inaugurata la scorsa estate a Villa di Tresana, si terrà l’installazione di un defibrillatore semiautomatico esterno. L’area in questione è caratterizzata, come molte aree più interne della Lunigiana, da un abitato sparso con le frazioni di Villa, Villecchia, Camporella, Pera e Ortigaro. "Si tratta del proseguimento del progetto di cardioprotezione che è in corso da alcuni anni", sottolinea il sindaco di Tresana e assessore della Società della Salute, Matteo Mastrini.

Salgono a sette, con questo, i dispositivi complessivamente presenti nel territorio comunale di Tresana: nella frazione di Barbarasco presso il campo sportivo, nella palestra comunale, al parco fiera, nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria ed a Groppo presso il circolo Acli. "Ringrazio i proprietari dell’Ospitale, Michele e Silvia, per averci consentito l’installazione del DAE in questo sito particolarmente favorevole per la logistica e l’associazione di volontariato ’Le mie Radici’ per il prezioso contributo".

A questo intervento ne seguiranno altri di cardioprotezione, assicura il sindaco: "Continueremo ad investire in questa direzione. L’indebolimento dell’emergenza-urgenza territoriale ci costringe a profondere ogni sforzo per dotare le aree periferiche di defibrillatori". Mastrini annuncia che nei prossimi mesi seguirà l’organizzazione dei corsi per formare nuovi cittadini all’utilizzo del DAE e rinnovare le certificazioni di chi ne è già in possesso. All’appuntamento di sabato, sarà presente il presidente della Società della Salute e sindaco di Aulla, Roberto Valettini.

Michela Carlotti