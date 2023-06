Ultimo giorno per visitare l’affascinante cripta del duomo

Ultimo appuntamento oggi con l’iniziativa ‘Aperti per voi sotto le Stelle’ del Touring Club Italiano: alle 16,30 e alle 18 sarà possibile quindi andare alla scoperta della storia della Cripta del Duomo e della famiglia Cybo Malaspina. Un evento lanciato a livello nazionale dal Touring Club che prevede aperture speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. In tutta Italia, grazie ai preziosi soci volontari del Touring, è possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori. A Massa, l’iniziativa sarà l’occasione per l’apertura eccezionale anche oggi della Cripta del Duomo con il suggestivo sepolcreto della famiglia Cybo Malaspina. La tomba sarcofago di Eleonora Malaspina sarà l’occasione per raccontare la storia e le vicende di questa importante famiglia che si intreccia con il racconto storico della città. Evento su prenotazione con donazione a sostegno del Touring Club Italiano. Tutti i programmi e le modalità di partecipazione, di prenotazione e di visita alla pagina touringclub.itsottolestelle