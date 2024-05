Ultimi giorni per “Una tesi per Carrara“

Restano ancora pochi giorni per partecipare a ‘Una tesi per Carrara’, il concorso promosso da Legambiente e realizzato grazie al sostegno e alla partecipazione del Comune di Carrara e della Fondazione cassa di risparmio di Carrara. In palio mille euro per i vincitori di ciascuna sezione, e cinquecento per i due secondi classificati. Il termine per presentare gli elaborati scade il 31 maggio.

Al concorso possono partecipare gli autori di tesi presentate a partire dall’anno accademico 2017/18 fino al 2023/24 nell’ambito di un’Università, un’Accademia di belle arti o altra istituzione di alta formazione con sede in Italia e riconosciuta dallo Stato Italiano, ma anche tesi di dottorato di ricerca presentate nell’ambito di corsi di laurea triennale e magistrale, e quelle già presentate in precedenti edizioni purché non siano state premiate. Per la sezione A possono partecipare gli autori e le autrici di qualsiasi nazionalità e residenza che abbiano prodotto tesi di carattere tecnico-scientifico, economico-sociale, storico, artistico, culturale o altro, purché sviluppate su argomenti che vedano centrale lo studio, l’approfondimento o le proposte e i progetti che interessino Carrara e il suo territorio. Per la sezione B sono ammessi i lavori che trattano tematiche riferibili all’ambiente e alla transizione ecologica, come per esempio la gestione delle risorse naturali, energetiche, gestione dei rifiuti ed economia circolare o progetti di smart city, anche non riferibili al territorio della città di Carrara ma scritti da residenti di Carrara. Per i dettagli e la documentazione necessaria per partecipare al bando scrivere [email protected] o consultare i social di Legambiente Carrara.