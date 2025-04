Uil scuola, record di voti. Assegnati metà degli eletti

"Uil Scuola è primo sindacato nelle elezioni Rsu. I dati definitivi della provincia apuana mostrano la Uil in netta ascesa e confermano i precedenti successi nelle elezioni per il Consiglio superiore della pubblica istruzione". Esultano Assunta Tartarini, segretaria di Uil Scuola Massa Carrara e Carlo Romanelli, segretario generale Uil Scuola Toscana. Un consenso rappresentato dal 45% delle Rsu elette nelle liste Uil, con istituti come il Buonarroti di Carrara dove sono state elette 3 Rsu su 3. Poi l Menconi 4 su 6, al Barsanti di Massa e al Gentileschi di Carrara 3 su 6 e 2 su 3 a Gandhi di Aulla, Giorgini di Montignoso, Fossola Gentili di Carrara, Carrara paesi a Monte, Taliercio Alfieri Bertagnini e Alberghiero Minuto di Massa. Uil Scuola è primo sindacato anche a Zaccagna e Marconi di Carrara, Da Vinci di Villafranca, Alighieri di Aulla e Massa 3. "È un risultato che appartiene a tutti i lavoratori ed arriva come risposta a scelte non sempre facili, ma in linea con la nostra linea di ascolto, coerenza, impegno e attenzione. I lavoratori della scuola hanno scelto democraticamente il sindacato che da solo ha portato avanti la battaglia contro il dimensionamento scolastico, non ha firmato questo iniquo contratto. Una battaglia che ora potremo portare avanti con maggior forza anche perché il risultato regionale e nazionale mostrano pure essi la nostra crescita" aggiungono Tartarini e Romanelli, che ringraziano iscritti, candidati, simpatizzanti, e "tutti coloro che hanno sostenuto le nostre liste ed anche a chi non ha condiviso le nostre scelte purché lo abbia fatto con lealtà".

I risultati delle elezioni sindacali nella provincia di Massa Carrara hanno visto primeggiare Uil Scuola con 1.375 voti (43,85 per cento) e 47 Rsu elette, seguita da Flc Cgil con 1.281 voti (40,85%) e 41 rappresentanti sindacali eletti, Cisl Scuola 325 voti (10,36%) e 13 eletti, Snals 55 voti (1,75%) e 1 Rsu eletta, Anief 55 voti (1,75%) e 1 Rsu eletta, Altri 45 (1,43%), 1 Rsu eletta.

